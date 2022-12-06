Gaziantep'te sağlık kompleksi yapımı için hayırsever iş insanıyla protokol imzalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, içerisinde Aile Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunan kompleksin yapımı için hayırsever iş insanı Süleyman İyikesici ile protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında İyikesici ile Valilik'te imza töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhuriyetin 100. yılında 100 hayırsever aradıklarını ifade etti.

Daha önce Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılında 100 hayırsever kampanyası yaptıklarını aktaran Vali Gül, "Gaziantep'te yaklaşık 50 Aile Sağlığı Merkezi ihtiyacımız var. İnşallah sizin gibi hayırseverlerimizle birlikte bu sorunun da gelecek sene içerisinde tamamını ortadan kaldırmış olacağız. Allah hayrınızı kabul etsin." değerlendirmesini yaptı.



İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki de nüfusun artmasıyla ihtiyaçların arttığını, Bülbülzade Mahallesi'ne yapılacak sağlık tesisleriyle sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Hayırsever Süleyman İyikesici ise sağlık tesislerini yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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