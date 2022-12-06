Gaziantep'te "Silindir Operasyonu" kapsamında 10 zanlı yakalandı

R﻿usya bir kez daha füzelerle Ukrayna'yı vurdu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan "Silindir Operasyonu" kapsamında Gaziantep'te 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen Silindir Operasyonu kapsamında çalışma başlattı.

Şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 tabanca, 3 tüfek, 12 şarjör, 175 fişek ve 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetin operasyona ilişkin paylaştığı görüntülerde, ekiplerin koçbaşı ile bir şüphelinin ikametinin kapısını kırıp içeriye girmesi, ele geçirilen malzemeler ile zanlıların yakalanması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.