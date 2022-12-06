Gaziantep'te "Silindir Operasyonu" kapsamında 10 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan "Silindir Operasyonu" kapsamında Gaziantep'te 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen Silindir Operasyonu kapsamında çalışma başlattı.
Şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 tabanca, 3 tüfek, 12 şarjör, 175 fişek ve 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Emniyetin operasyona ilişkin paylaştığı görüntülerde, ekiplerin koçbaşı ile bir şüphelinin ikametinin kapısını kırıp içeriye girmesi, ele geçirilen malzemeler ile zanlıların yakalanması yer alıyor.