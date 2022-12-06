Gaziantep'te havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde havaya ateş açtıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karacaahmet Mahallesi Oto Galericiler Sitesi içerisinde havaya ateş eden şüphelilerin bir iş yerinde bulunduklarını tespit etti.

Söz konusu iş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 77 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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