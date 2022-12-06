Nizip'te tarihi yapılar restore ediliyor

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GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediyesi ilçe genelinde bulunan tarihi yapıları restore ederek kültür mirasına sahip çıkıyor.



Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, tarihi kent dokusunu ön plana çıkararak kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla çok yönlü restorasyon projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

İlçenin tarım ve sanayi yönüyle olduğu gibi tarihi açıdan da önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Sarı, şunları kaydetti.

"Kültürel mirasların korunması ve turizme kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda tarihi ve kültürel değerleri korumak ve yeni nesillere aktarmak için Pazarcami Mahallesi'nde bulunan iki tarihi yapıyı restore etmiştik şimdi yine aynı mahallede bulunan bir yapıyı daha restore etmeye başladık. Buradaki amacımız kültürümüzün korunması ve tanıtılmasına katkı sunmaktır. Bu sebeple Nizip Belediyesi olarak sunmuş olduğumuz belediye hizmetlerimize tarih ve kültürümüzü koruyacak projeleri de ekleyerek çalışmalarımıza sürdüreceğiz."

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