Gaziantep'te kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ve eşi yaralandı.

Hanifi T. yönetimindeki 63 DF 414 plakalı otomobil, Nizip-Birecik kara yolunun 7'inci kilometresinde Mehmet Y. idaresindeki 63 ADA 522 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilin sürücüsü, eşi Suna ve kızı Yağmur Ecem T'yi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, Yağmur Ecem'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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