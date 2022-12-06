Gaziantep'te "Plastik Sektörü Çalıştayı" yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Valilik, Gaziantep Sanayi Odası ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı iş birliğinde "Plastik Sektörü Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinlikte, çalıştayın Gaziantep'te yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Her şehrin kendine göre üstün meziyetleri olduğunu belirten Büyükdede, şöyle devam etti:

"Dünya çapındaki plastik tesislerini Gaziantepliler kuruyor. Türkiye'nin büyük bir ihtiyacını karşılayacak sektörün temelinde Gaziantepliler var. Şehirlerin planlanması konusunda bakanlığımızın şu anda ciddi çalışmaları var. Bakanlığımız, Türkiye'nin sadece bugününü değil, bundan 10 yıl sonra nerede olmasına gerektiğine gayret ediyor. Bunu planlarken de şehirlerimizin gelişmesine göre ne kadar sanayi alanına ihtiyacı var, hangi alanlarda büyümesi gerekiyor, onları da tespit etmeye çalışıyoruz. Her şehrin kendine göre üstün olduğu meziyetleri var."

Plastik sektörünün önemine işaret eden Büyükdede, "Şu anda otomotiv sektöründe birçok parçanın metal yerine plastik ve kompozit parçalara dönüşümünü sağlayarak araç ağırlığının minimize edilmesi konusu Türkiye'nin de dünyanın da en önemli günden maddelerinden bir tanesi." diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer de çalıştayın kente katkı sağlayacağını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Yüzyılı'nın teknoloji ve sanayi yüzyılı da olacağını, bunu da Gaziantep'in başaracağını söyledi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu da atık yönetimine önem verdiklerini kaydetti.

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