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Engelli gencin 112 Acil Sağlık'ta görev yapma hayali bir günlüğüne gerçek oldu

AA

Engelli gencin 112 Acil Sağlık'ta görev yapma hayali bir günlüğüne gerçek oldu

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Bilişsel gelişim geriliği olan 17 yaşındaki gencin 112 Acil Sağlık'ta görev yapma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.

Şahinbey ilçesinde yaşayan Efe Cuma Kamalı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kıyafetini giyerek ambulansa binmek istediğini annesi Fatma Balcılar ile paylaştı.

Efe ile Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki'yi ziyaret eden anne, oğlunun hayalini Tiryaki'ye anlattı.

Efe'yi hayaline kavuşturmak için harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri aldı ve engelli gence 112 Acil Sağlık personelinin giydiği kıyafetten diktirdi.

- Üniformasını giyip ambulansla vakaya gitti

Annesiyle 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na gelen Efe, sağlık çalışanları tarafından karşılandı.

Burada üniformasını giyen, sağlık çalışanlarıyla sohbet eden, kendisine hitaben yapılan özel anonsa karşılık veren Efe, vakaya gitmek için heyecanla ambulansa koştu.

Sağlık çalışanlarından ambulansın içindeki ekipmanlar hakkında bilgi de alan Efe, bir gün boyunca hayalindeki işi yapmanın mutluluğunu yaşadı.

- "Efe için unutulmaz bir gün oldu"

İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, AA muhabirine, Efe'nin hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Efe'nin özel bir çocuk olduğunu belirten Tiryaki, "Efe'ye kıyafetlerimizi hediye ettik. Ambulansa bindirdik, gezdirdik ve tanıttık. Bir istasyona götürdük ve orada zaman geçirmesini sağladık. Güzel bir gün geçirdik. Kendisi de biz de çok mutlu olduk. Genelde bu özel çocuklar asker, polis gibi üniformaları severler ama Efe bize sadece 112 kıyafetine çok ilgi duyduğunu ifade etti. Efe için unutulmaz bir gün oldu. Umarım bir gün okuyup bu sevdiği mesleği yapar duruma gelir." dedi.

- "Mutluluğunu tarif edemem"

Anne Fatma Balcılar ise oğlunun sağlık çalışanlarına ayrı bir ilgi duyduğunu ve onları çok sevdiğini ifade etti.

Efe'nin mutluluğunu gözlerinden okuyabildiğini belirten anne Balcılar, "Bugün o kadar çok mutlu oldu ki o mutluluğu, o ışığı tarif edemem. Sabaha kadar uyuyamadı sevinçten. Oldu olası sağlıkçıları çok seviyor. Rahatsız olduğunda kendisi gidiyor hastaneye, çünkü onları seviyor. Ben de bu durumdan gururluyum böyle bir çocuğa sahip olduğum için." ifadesini kullandı.

- Sağlık Bakanı Koca'ya alkışlı teşekkür

Sağlık çalışanlarını çok sevdiğini belirten Efe ise duygularını şöyle dile getirdi:

"112'deki abiler ve ablalarla gezdik, vakaya gittik. Onları çok seviyorum, gönlümüzün kahramanları onlar. Sağlıkçılarımız hastalarımıza müdahale ediyor. Onlarla çay içtim, temizlik yaptım, anons yaptım, ambulansa bindim, sireni açtık, mutluluk hissettim. Çok seviyorum. Yolda 112 ambulans görüyordum 'keşke ben de binsem' diyorum. Bugün bindim hayalim gerçek oldu. Bugün ben kahraman oldum."

Efe, kendisine böyle bir imkan verdiği için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya alkışla teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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