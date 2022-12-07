Gaziantep'te kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kumar oynanmasının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirdi.

Operasyonda, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli ile iş yeri adına oyun oynayan 7 zanlı gözaltına alındı.

Kumar oynadığı tespit edilen 40 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.