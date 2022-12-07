Kaybolan kedisini arıyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde görev yapan Doktor Nurcan Ünal, kaybolan kedisini bulamaya çalışıyor.



Nizip Devlet Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak görev yapan Nurcan Ünal, 6 aydır beslediği "Pamuk" isimli kedisi, önceki gün kayboldu.



Evin çevresinde kedisini bulamayan Ünal, gazetecilere, henüz daha 2 aylıkken sahiplendiği kedisine çok alıştığını söyledi.



Kedinin önceki gün evden kaçtığını ifada adan Ünal, "Rica ediyorum, eğer Pamuk birinin elindeyse lütfen bana ulaştırsınlar. O benim için çok değerli. Bu nedenle kedimi bulup bana getiren kişiye bin lira ödül vereceğim." diye konuştu.

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