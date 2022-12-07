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Gaziantep'te, "34. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı" açıldı

AA

Gaziantep'te, "34. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı" açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen "34. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonunun destekleriyle Orta Doğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında, Gaziantep'in üreten bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin her geçen gün ekonomik anlamda büyüdüğüne değinen Büyükdede, Türkiye'nin, ayakkabı üretiminde lider ülkelerden biri haline geldiğini ifade etti.

Büyükdede, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 2021 yılında deri ve deri ürünleri ihracatının yüzde 57'lik bölümünü ayakkabı ihracatı oluştururken bu değer 2022 yılının ilk 10 ayında yüzde 59,3 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 2001 yılında ayakkabı ihracatında 32. iken 2021 yılında 19. sıraya yükselmiştir. Salgının ardından Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen Avrupa ülkelerinin üretim için rotalarını Türkiye'ye çevirmesi, Türkiye'yi ayakkabı üretiminde cazibe merkezi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'daki büyük ayakkabı firmaları Türkiye'ye yönelmiş ve böylece ilk defa ayakkabı ihracatımız 1 milyar doların üzerine çıkmıştır."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise kentin ayakkabı üretimi alanında adından sıkça söz ettirdiğini dile getirdi.

Üreticilerin daha büyük pazarlara açılmak istediğini belirten Gül, "Artık yeni pazarlara ihtiyaç var. Çünkü sürekli gelişen ve büyüyen kentin üreticileri var. Organize sanayi bölgesine verilen desteklerle bu üretim daha da artacak inşallah." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları fuarı gezdi.

Programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ile iş insanları katıldı.

İtalya, Almanya, Suriye, Irak, İran'ın yanı sıra Türkiye'deki birçok kentten katılım gösteren 350 firmanın 1250 marka ürününü sergileyeceği fuar 10 Aralık'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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