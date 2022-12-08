Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kent genelinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, "silahla tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, yağma" gibi suçlamalardan aranan 7 zanlı farklı tarihlerde düzenlenen operasyonla yakalandı.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk zanlılardan 6'sı tutuklandı. Diğer zanlı ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

















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