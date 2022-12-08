Gaziantep'te köy yaşam merkezleri faaliyetini sürdürüyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki köy yaşam merkezleri anasınıfı, ilkokul ve halk eğitim merkezi olarak faaliyetini sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde şu ana kadar 96 köy yaşam merkezi açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, bu yıl köy yaşam merkezlerindeki 47 kursta 698 kursiyere ulaşıldığını belirtti.

Köy yaşam merkezlerinin eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştüğünü ifade eden Tepe, şunları kaydetti:

"Köylerde köy yaşam merkezleri açmak vasıtasıyla hem köylerimizde yaşayan vatandaşlara hizmet vermeye hem de hayat boyu öğrenme kurslarını daha geniş alana yayarak daha fazla vatandaşın bu kurslardan faydalanmasını istiyoruz. Açılan köy yaşam merkezlerimiz sayesinde nüfusumuzun yüzde 20'sinden fazlasına ulaşarak merkez içerisinde açılan kurslardan faydalanmasını sağlıyoruz."

Hayat boyu öğrenme kapsamında yapılan çalışmalarda Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının (GASMEK) katkısının olduğunu belirten Tepe, yapılan işbirliği protokolü kapsamında GASMEK bünyesinde 28 kurs merkezinin faaliyet gösterdiğini ve bu kurslarda mesleki eğitim, sanat, kişisel gelişim ve el sanatları alanlarında kursların da açıldığını kaydetti.



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