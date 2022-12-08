Gaziantep'te yağma ve kurşunlamaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde iş yerinde bir kişinin tehdit edilerek parasının yağmalanması ve iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batıkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde bir kişinin tehdit edilerek parasının yağmalanması ve iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda olaylara karıştığı değerlendirilen M.F.K, S.D, A.K, R.A. ve C.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.F.K. ve S.D. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.