Baklava ve fıstık üreticileri, "Antep Fıstığı Zirvesi"nde bir araya geldi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te fıstık ve baklava üreticileri, "Antep Fıstığı Zirvesi"nde buluştu.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte coğrafi işaret tescilli iki ürünün üreticileri GTB'deki zirvede bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, baklava ve fıstığın birbirinden ayrılmayan bir ikili, kentin vazgeçilmez motifleri olduğunu ifade etti.

Ürünler hakkında yapılan projeler hakkında bilgi veren Akıncı, şunları kaydetti:

"Antep fıstığının dalından koparılıp endüstri ürünü haline gelene kadar geçen tüm süreçlerini içerisinde barındıran hayati projeleri fıstığın başkenti Gaziantep'te hizmete açtık. İlk olarak sektöre rol model oluşturacak Türkiye'nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nu hizmete kazandırdık. Toplam 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan lisanslı depo, çiftçimize, sanayicimize ve tacirimize güvenli, sağlıklı ve sigortalı depoculuk imkanı sunmakta."

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAT) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım da Antep fıstığında yaşanan sorun, talep ve önerilerde ortak hareket etmenin önemli olduğunu aktardı.

Toplantıya, Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Polat, baklava üreticileri Ömer Güllü, Mehmet Akıncıoğlu, fıstık işletmecisi ve tüccarları M. Neşet Uçar, Mehmet Özmen, Özgür Atakan, Müslüm Yıldırım ve Gazi Yılmaz katıldı.​

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