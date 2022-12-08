Gaziantep'te "Enerjide Dijitalleşmeyle Gelen Fırsatlar" toplantısı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Genç İş Adamları Derneği'nce (GAGİAD) "Enerjide Dijitalleşmeyle Gelen Fırsatlar" konulu toplantı gerçekleştirildi.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, OSB Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğitcan Konukoğlu, enerji verimliliği ve dijitalleşmenin önemini ifade etti.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının ülke olarak öncelikler arasında yer aldığını aktaran Konukoğlu, "GAGİAD olarak dijitalleşmeyle gelen fırsatları yakından takip ediyoruz. Hemen her fırsatta üyelerimiz ve iş dünyasıyla dijitalleşmenin son trendlerini yakalayabilmek için organizasyonlara imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ENTES Elektrik Genel Müdürü Levent Fadıloğlu da dijitalleşme ve enerji konularının son yıllarda dünyanın gündemi haline geldiğini belirtti.

Enerjide dijitalleşmenin sağlanmasıyla önemli tasarrufların elde edilebileceğini aktaran Fadıloğlu, "Elbette ki bu tasarruf rakamı, işletmenin sektörüne ve büyüklüğüne göre değişebiliyor. Ancak bazı sektörlerde elde edilebilecek tasarruf milyon avroları bulabiliyor. Özellikle çok ciddi üretimin olduğu otomotiv gibi yerlerde." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yiğitcan Konukoğlu, Fadıloğlu'na plaket takdim etti.

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