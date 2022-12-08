Gaziantep'te "İslam ve Kardeşlik Sempozyumu" düzenlendi

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GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, kardeşliğin erdem, huzur ve mutluluk sağladığını belirtti.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre, GAÜN, Şahinbey Belediyesi ve MİDAD Sınırsız Eğitim Derneğinin katkılarıyla üniversitenin Atatürk Kültür Sahnesi'nde "İslam ve Kardeşlik Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra Mısır ve Filistin'den konuşmacılar katıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürü Gül, konuşmasında, kardeşliğin insani bir durum olduğunu, erdem, huzur ve mutluluk sağladığını anlattı.



Gül, "Hepimiz için bir nevi ayna hükmünde olup aynaya baktığımızda nasıl kendimizi görüyorsak kardeşimize baktığımızda da aynı hissiyatla ondaki sevgiyi, muhabbeti, aşkı güzelliği görebilme melekesi aslında bize özgü olan, her zaman için göz önünde bulundurmamız gereken bir husus." ifadelerini kullandı.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, kardeşliğin önemli olduğunu, insanın kendisi için istediğini kardeşi için de istemesiyle iman edildiğini dile getirdi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, kardeşliğin insanı sevmek olduğuna işaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Hz. Muhammed'in bütün müminleri kardeş kıldığına vurgu yaptı.



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