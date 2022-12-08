Gaziantep'te iki kez oto hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Nizip ilçesinde 2 defa oto hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı tarihlerde 2 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Araştırma yapan ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli A.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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