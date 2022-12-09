Gaziantep'te 3 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 3 kurumdan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, farklı tarihlerde 3 kurumdan hırsızlık gerçekleştirdiği iddiasıyla M.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O. tutuklandı.

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