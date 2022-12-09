Gaziantep'te kumar oynatan zanlı gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kumar oynatan 1 şüpheli yakalandı, kumar oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karagöz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheliyi gözaltına aldı.



İş yerinde yapılan aramada, 4 kumar makinesi ile 1 silah ele geçirildi.

Kumar oynayan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

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