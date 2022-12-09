Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi çalıntı araçla yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde meydana gelen otomobil hırsızlıklarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddia edilen A.S. isimli şüpheliyi çalıntı araçla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.