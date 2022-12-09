Türk plastik sektörü üretimde Avrupa liderliğini hedefliyor

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GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Dünyada altıncı, Avrupa'da ise ikinci en büyük üretici olan Türk plastik sektörü, katma değerli ürünlerle birlikte yıllık ihracatını 18 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, AA muhabirine, dünyada plastik sektörünün 1950'de kurulan genç bir sektör olduğunu, 1950'lerde 1,5 milyon ton olan üretim kapasitesinin 2022'de 500 milyon tona ulaştığını söyledi.

Plastiğin yaşamın her alanında bulunduğunu ve insan yaşamına konfor sağladığını ifade eden Eroğlu, "Türkiye ise plastik sektörünün çok hızlı büyüyen ve gelişen ülkelerinden birisi. Türkiye bugün baktığımızda dünyada en büyük 6. üretici haline geldi. Türkiye, Avrupa'da ise Almanya'dan sonra en büyük 2. üretici konumunda. Bu sene itibarıyla 11 milyon ton plastik mamul üretiyoruz." dedi.

- Kimya sektöründe en büyük pay plastik sektörüne ait

Eroğlu, plastik sektörünün Türkiye için önemli bir sektör olduğuna ve gelecek adına fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin plastik üretimi ve ihracatında önemli aşama kaydettiğini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye bundan 10-15 yıl önce geleneksel olarak en çok tekstil ürünü ihraç ederdi. İkinci sırada otomotiv ve üçüncü sırada ise kimya sektörü gelirdi. Bugün baktığımızda plastiğin de en büyük hakim ve güçlü olduğu kimya sektörü Türkiye'nin en çok ihraç yapan sektörü haline geldi. Kimya sektöründe en büyük pay yüzde 36'lık oranla plastik sektörüne ait. Bugün rahatlıkla diyebiliriz ki, plastik sektörü Türkiye'nin en önemli ihracat, döviz girdisi sağlayan kalemleri haline geldi. Türkiye plastik sektörünün ilk hedefi şu an bizim önümüzdeki Almanya'yı geçebilmek, bunun da sırrı sadece hacim olarak daha fazla ürün satmak değil. 11 milyon ton olan hacmimizi 15-17 milyon tona çıkarmak değil, esas olması gereken katma değeri artırmayı istiyoruz."

- Plastik sektörünün doğrudan ve dolaylı ihracatı 12 milyar dolar

Eroğlu, Avrupa'da plastik sektöründe en çok geliri elde eden Almanya'nın enstitü ve özel mükemmeliyet merkezleriyle ihracatta başarı sağladığına işaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa Türkiye'nin Plastik Mükemmeliyet Merkezi'ni inşa etmeye başladıklarını aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"İlk plandaki amacımız katma değerimizi çok hızlı şekilde artırıp, daha sofistike, özellikli ürünler üretmek. Merkezimizde, AR-GE, inovasyon, danışmanlık, eğitim ve prototip üretimi, Türkiye için önemli ve kıymetli olan uluslararası denetlenmiş belgelendirme hizmetleriyle alakalı çalışmalar yapılacak. Türkiye'nin şu an zaten dünyada çok önemli bir yere sahip olduğu bu sektörü katma değeriyle Avrupa'da birinciliğe taşıyalım. Şu anda Türkiye'nin plastik sektörü ihracatına baktığımızda doğrudan ve dolaylı 12 milyar dolardır. İlk hedefte bu rakamı 18 milyar dolar seviyesine çıkarmayı istiyoruz. Katma değeri artırıp bu rakamı yakalamayı hedefliyoruz."

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