Nizip'teki camilerde çevre düzenleme çalışması sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediyesi ekipleri ilçede bulunan camilerin çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, son olarak Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Hazreti Ali Camisi'nin avlu düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, ilçedeki camilerin ihtiyaçlarını talep doğrultusunda giderdiklerini söyledi.



Göreve geldikleri günden bu yana ilçede bulunan camilerin yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yaptıklarını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Bazı camilerimizin çevresini yeniden düzenlerken, bazılarının ise abdesthane ve tuvalet ihtiyaçlarına gideriyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Hazreti Ali Camimizin avlusunda da bir düzenleme yaptık. Camilerimiz manevi değerlerinin yanı sıra vatandaşlarımız için bir araya gelmesi açısından da önem taşıyor. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.