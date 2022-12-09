NTO dijital ehliyet yetkisi aldı

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GAZİANTEP (AA) - Nizip Ticaret Odası (NTO), sayısal takograf (Dijital Ehliyet) hizmeti yetkisini aldı.

NTO Başkanı Mehmet Özyurt, yazılı açıklamasında, Nizipli vatandaşların sayısal takograf hizmetlerini artık ilçeden çözebileceklerini ifade etti.



Bu hizmeti, odamız üyelerinden ve taşımacılık işleriyle uğraşan bölge halkından gelen yoğun talepler üzerine başlattıklarını aktaran Özyurt, şunları kaydetti:



"Sürücü kartı, şirket kartı ve servis kartı ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza hizmet vermek için bir süredir talep edip yakın takibini gerçekleştirdiğimiz, sayısal takograf yani dijital ehliyet ile ilgili talebimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde kabul görerek izinlerini almış bulunmaktayız. Sayısal takograf kartının alınması ve yenilenmesi bundan önce yalnızca il merkezindeki odalar tarafından gerçekleştirilmekteydi ve vatandaşlarımız bu hizmeti alabilmek için zaman ve emek kaybına uğruyorlardı. Zamanın en önemli sermaye haline geldiği günümüz ekonomisinde hayata geçirdiğimiz bu hizmet ile vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlamış olduk."

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