Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Bülbülzade Mahallesi'nde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla E.D.B, M.O. ve Ö.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetin paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şüphelinin otomobile girerek hırsızlık sonrası uzaklaşması yer alıyor.

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