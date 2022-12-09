Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Gaziantep ve Şanlıurfa'da protesto edildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına tepki gösterildi.



Gaziantep'teki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Yeşilsu Meydanı'nda bir araya geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Gaziantep Şube Başkanı Tuncay Mengilli, burada yaptığı açıklamada, Uygurların bugün en temel insani haklarının ellerinden alındığını ve kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Çin'in, Sincan Uygur Özer Bölgesi'nde terör politikası uyguladığını ifade eden Mengilli, şunları kaydetti:

"Bu politikalar, Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve terbiye edilmiş makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmelidir. Uygur bölgesinde Uygurca tüm eğitim kurumlarından kaldırılmış, Kuran'ı Kerim dahil dini kitapları bulundurmak ve okumak, ibadet etmek, sakal bırakmak, baş örtüsü, uzun etek gibi dini kisveler kullanmak yasaklanmıştır."

Mengilli, dün olduğu gibi bugün ve yarın da mazlumların yanında kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından eyleme katılanlar dua etti.

-Şanlıurfa

İHH Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, cuma namazının ardından dua etti.

Şube Başkanı Behçet Atilla, yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin özellikle 2017 yılından bu yana sayıları bin 200'ü geçtiği belirlenen toplama kamplarında yaklaşık 3 milyon kişiyi zorla alıkoyduğunu belirtti.

Atilla, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki zulmüne karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırdıklarını ifade etti.





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