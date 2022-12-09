Gaziantep'te motosiklet ve bisiklet çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisikleti çaldıkları iddiasıyla M.K, A.Y. ve H.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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