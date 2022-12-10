Gaziantep'te uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobilde 203 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada 203,75 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki M.Ç. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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