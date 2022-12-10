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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı

AA

Gaziantep'te uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobilde 203 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada 203,75 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki M.Ç. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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