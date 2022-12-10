Gaziantep'te kaçak keklik avlayan 3 kişiye idari para cezası kesildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak keklik avlayan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince ilçe kırsalında yapılan denetimlerde, kaçak keklik avı yapan 3 kişi tespit edildi. Ekiplerce bu kişilere idari para cezası uygulanarak, kaçak avcılıkta kullanılan malzemelere el konuldu.

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