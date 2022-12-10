Gaziantep'te 9 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 9 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan araçta arama yapan ekipler, 9 kilo 770 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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