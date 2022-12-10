CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Gaziantep'te parti binası açılışında konuştu:

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GAZİANTEP (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye'nin bütün renklerini, bütün kesimlerini kucaklamaya hazırız. Kimse bizden ayrımcılık, kutuplaştırma beklemesin." dedi.

Salıcı, CHP Gaziantep İl Başkanlığı binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, amaçlarının Türkiye'nin ortak akılla yönetilmesi olduğunu söyledi.

Seçim sürecine kısa bir vaktin kaldığını belirten Salıcı, şöyle devam etti:

"6'lı masanın belirleyeceği kişiyi Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapmak ve parlamentoda çoğunluğu sağlayıp Türkiye'nin makus tarihini değiştirmek hepimizin boynunun borcudur. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu mücadelenin öncüsüdür. Bu mücadeleyi 6'lı masayla beraber veren liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde mücadeleyi tamamına erdirmeye varız."

Sadece partileri için değil Türkiye ve Türkiye'nin geleceği için mücadele ettiklerini dile getiren Salıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bütün renklerini, bütün kesimlerini kucaklamaya hazırız. Kimse bizden ayrımcılık, kutuplaştırma beklemesin. Kimse bizden toplumun bir kesimini hakir görüp başka bir kesimini torpilli hale getirecek işler beklemesin. Biz 72 milleti aynı gözle gören insanlarız. Böyle bir dünya görüşüne sahibiz. Yapacağımız şeyler de bu dünya görüşünün sonucu olan işler olacak."

CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar da yeni binanın hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından parti binasının açılışı gerçekleştirildi.

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