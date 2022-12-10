Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayan otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilde 1 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan otomobil, yapılan çalışmanın ardından kısa sürede durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerin olaya ilişkin gözaltına aldığı 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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