Gaziantep'te evden hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla A.G. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetin paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli kadınların hırsızlık yaptıkları evin bulunduğu apartmana giriş ve çıkış anları yer alıyor.

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