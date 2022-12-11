GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Irak'a 2023'te 16 milyar dolar ihracat yapmayı ve en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında bu ülkenin ikinci sıraya yükselmesini hedeflediklerini söyledi.

Acar, AA muhabirine, Türkiye-Irak ilişkilerinin çok güzel ilerlediğini, bu ülkeye yapılan ihracatın her geçen gün arttığını belirtti. Bu yılın 11 ayında Irak'a 12 milyar 604 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bilgisini veren Acar, 2021 yılında Irak'ın en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında beşinciyken, bu yıl üçüncü sıraya yükseldiğini kaydetti.

Irak'a en fazla ihracatın 2,6 milyar dolar ile İstanbul, 1,8 milyar dolarla Gaziantep, 833 milyon dolarla Mardin'den yapıldığını dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"2022 yılı sonu itibarıyla 14 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Geçen sene 11,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Yıl itibarıyla baktığımızda yüzde 25'lik bir artış görmüş oluyoruz. 2023 yılında 16 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında da üçüncülükten ikinciliğe yükselmeyi planlıyoruz."

- "Irak'ta çok büyük fırsatlar bulunuyor"

Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler, kağıt ve orman malzemeleri, mobilya ve çelik gibi ürünlerin ihraç edildiğini ifade eden Acar, "Irak'ta çok büyük fırsatlar bulunuyor. Yaklaşık 1,5 ay önce yeni hükümet kuruldu. Şu anki yeni hükümet birçok alanda yatırım yapmayı planlıyor ve bu alanlarda Türkiye'nin de mutlaka pay almasını diliyorum." dedi.

Acar, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bizler çok yüksek standartlarda üretim yapıyoruz. Müteahhitlik alanında başarılara imza atmış firmalarımız var. Elektrik projeleri, toplu konut projeleri, tarım sulama projeleri ve altyapı, üstyapı, ulaştırma projeleri, Musul Organize Sanayi Bölgesi inşaat alanı, sağlık, okul gibi birçok alanda müteahhitlik projeleri bulunmakta. Bunlara yaklaşık 100 milyar dolar bütçe ayrılmış durumda. Toplamda Irak'ta 200 milyar doların üzerinde bir bütçe bulunuyor. Bu bütçeden de mutlaka Türk iş insanlarımızın faydalanması gerekiyor. Bizler de bununla ilgili her türlü görüşmeleri, sıcak ilişkileri, birebir takipleri gerçekleştiriyoruz. Irak'ta Sayın Büyükelçimizle, başkonsolosluklarımızla, ticaret müşavirlerimizle birebir koordinasyon halinde çalışıyoruz. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve ticaret hacmini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Irak bizim hem kadim dostumuz hem de komşu ülkemiz. İki ülke arasında ne kadar sıcak ilişkimiz olursa o kadar ticaretimize de faydası oluyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.