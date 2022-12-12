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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamu müteahhitleri Gaziantep'te buluştu

AA

Kamu müteahhitleri Gaziantep'te buluştu

GAZİANTEP (AA) - Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) iş birliğinde "Kamu İhaleleri ve E- İhale Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, GTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel, kamu ihalelerinin, sağlıklı yürütüldüğünde toplumsal refaha katkısının yüksek olacağını belirtti.

Kamu müteahitilerinin her dönemde devletin yanında olduğuna işaret eden Adıgüzel, "Kamunun yatırımlarını hayata geçirirken, muhatabı devlet olduğu için her zaman taviz vermesi gereken, cefakar iş adamlarıyız. Ancak üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu güzide meslek, tarihin hiçbir döneminde hak ettiği saygıyı görememiş, kamuoyu nezdinde halen kötü bir intibayla anılmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, Kamu İhale Kurumunca başlatılan e-ihali sisteminin ihalelerde kolaylık ve şeffaflığı sağladığını, sektör temsilcilerinin bir araya gelebilmelerinin önünü açtığını dile getirdi.

Kamunun yararına çalışan ve devletin emrinde hizmet eden iş insanları olduklarını aktaran Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Öncelikle yüklenici adının saygın bir meslek olması için 4734 Sayılı Yasa'nın var olan birçok eksiğinin giderilmesini istemekteyiz. İyinin ödüllendirildiği ve kötü niyetlinin cezalandırıldığı bir sistemin oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de neredeyse en çok değişim gösteren kanun Kamu İhale Kanunu, buna bağlı mevzuat ve yönetmelikler olmuştur. Durum böyle olunca maalesef birçok meslektaşımız, değişen yasayı ve bu süreçleri takip edememekte veya değişen mevzuat ile ilgili birçok ayrıntıyı gözden kaçırabilmektedir."

Adıgüzel, devletin kurumlarının yüklenicilerle yaşadığı sorunları azaltabilmek için kuracakları mevzuat bilgi sistemiyle üyelerinin bilinçlenmesini sağlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından bilgilendirme sunumları yapıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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