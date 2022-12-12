Mazot desteğinden Araban'da 2522 üretici yararlanacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere verilen ücretsiz mazot desteğinden Araban'daki 2522 üreticinin yararlanacağı bildirildi.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere, uygulama kapmasında ilçedeki 2522 çiftçiye karşılıksız mazot desteği verileceğini belirtti.
Desteğe Arabanlı çiftçilerin ilgisinin büyük olduğunu anlatan Doğru, uygulama nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.
Destekten yararlanan çiftçiler ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.