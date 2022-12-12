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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'in atık gıdaları sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor

AA

Gaziantep'in atık gıdaları sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kentteki atık gıdaları toplayarak sahipsiz hayvanlar için kuru mamaya dönüştürüyor.

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı sahipsiz hayvanların beslenme sorununun çözülmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne soğuk hava deposu ve mama üretim tesisi kurularak, hastane, üniversite, okul, yemek işletmeleri ve kurum ile kuruluşlardan toplanan gıda artıkları makinalarda işlenip mamaya dönüştürülüyor. Belediye çalışanları, üretilen günlük yaklaşık bir ton kuru mamayı barınak ve kenttin farklı yerlerindeki mama noktalarına bırakıyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere, tüm canlılara sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Sahipsiz hayvanlardan da sorumlu olduklarını ve sokak hayvanlarının günlük beslenme ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını ifade eden Özsöyler, "Biz üniversitelerden, hastanelerden, okullardan yemek artıklarını toplayarak kendi bakım merkezimizde karıştırıcı makinalardan geçiriyoruz. Bunları kıydıktan sonra pres makinalarından geçiriyoruz." dedi.

Özsöyler, mamayı kurutup havasını aldıktan sonra poşetlerde muhafaza ettiklerini dile getirdi.

Mamanın protein değerlerinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Özsöyler, şöyle devam etti:

"Hayvanlar mamamızı severek yiyorlar, çünkü içerisinde her türlü mineral, vitamin bulunmaktadır. Burada hem israfı önlüyoruz hem de tüm canlılara destek çıkıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin 780 mahallesi ve 9 ilçesi var ve buralardaki sokak hayvanlarına hizmet veriyoruz. Günlük bin ton ürettiğimiz mamayla 4 bin civarında sokak hayvanının beslenmesini sağlıyoruz ve bunu günlük yapıyoruz."

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