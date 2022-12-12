Gaziantep’te kapkaç iddiasıyla yaklanan zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesinde kapkaç iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mahallesi Mustafa Kökmen Bulvarında meydana gelen kapkaç olayının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen A.D. isimli şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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