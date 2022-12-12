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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Moda Gaziantep Fuarı 19 Aralık'ta açılacak

AA

Moda Gaziantep Fuarı 19 Aralık'ta açılacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenecek "Penye, Tekstil, Hazır Giyim Aksesuarları, Kumaş ve Yan Sanayileri Fuarı (Moda Gaziantep)" 19 Aralık'ta açılacak.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri destekleriyle uygulamaya konulan etkinlik, TÜYAP Fuarcılık tarafından organize ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, organizasyonun Gaziantep'te ilk defa düzenlendiğini belirtti.

Fuarın aylar önce ilgi görmeye başladığını anlatan Ünverdi, "Ülkemizin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer alan Gaziantepli firmalarımızın yüzde 50'den fazlası tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Üretim ve ihracat üssü 'Gazi' şehrimizde sanayinin lokomotif sektörü tekstildir. Fuarımızın bu açıdan şehrimiz, bölgemiz ve firmalarımız için çok faydalı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de fuarın tekstil sektörü açısından önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Fuarımız Gaziantep ve yöresindeki birçok önemli üreticiyi bir araya getirecek. İhracatta 5. sırada yer alan Gaziantep, fuarımız sayesinde gelecek iş insanlarıyla beraber yeni iş bağlantılarına imza atacak. Bu bağlamda işbirliği yaptığımız paydaşlarımıza teşekkür ediyor, fuarımızın ülke ekonomimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Moda Gaziantep Fuarı 19-22 Aralık'ta 10.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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