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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Basketbol Avrupa'da son 16'ya galibiyetle başlamak istiyor

AA

Gaziantep Basketbol Avrupa'da son 16'ya galibiyetle başlamak istiyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden Gaziantep Basketbol, yarın konuk edeceği Estonya'nın Kalev Cramo takımını yenip ikinci tura galibiyetle başlamak istiyor.

Organizasyonun ilk turunda B grubunda mücadele eden ve grup ikincisi olarak son 16'ya kalmaya hak kazanan Gaziantep temsilcisi, bu turda K grubunda mücadele edecek.

Kırmızı-siyahlılar, grubunda bulunan Kalev Cramo (Estonya), HAKRO Merlins Crailsheim (Almanya) ve Heroes Den Bosch (Hollanda) ile kozlarını paylaşacak.

Gaziantep Basketbol yarın konuk edeceği Kalev Cramo ekibini taraftar desteğiyle yenip ikinci tura galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

Estonya temsilcisiyle yapılacak mücadele, yarın saat 20.00'da Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanacak.


- Açık: "Bu turda da hedefimiz gruptan çıkmak"


Takımın başantrenörü Tutku Açık, AA muhabirine, rakibin tecrübeli ve genç oyunculardan harmanlanan bir takım olduğunu ifade etti.

Hedeflerinin bu gruptan da çıkmak olduğunu belirten Açık, şöyle konuştu:

"Bu turda da hedefimiz gruptan çıkmak. İlk maçlar her zaman önemlidir ve zor olur. Çok kaliteli bir takım. Genç oyuncuları ve tecrübeli oyuncuları var, karma. Gerçekten iyi basketbol oynuyorlar. Bizim için çok zor bir maç olacak. Kazanarak başlamak ve sıralama açısından çok önemli. İnşallah doğru basketbol oynayıp bu maçı kazanacağız."


- "Bizim için bir çıkış maçı olacak"

Açık, ligde işlerin yolunda gitmediğini ve üst üste yenilgiler aldıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şu an ligde 3 galibiyetimiz var. Çünkü her hafta farklı bir takımla sahaya çıkıyoruz. Her hafta birinde bir problem çıkıyor. Bu açıkçası belimizi büktü. Umarım bir an önce sağlıklı oluruz. Bu benim için çok önemli. Bir an önce sağlıklı olup basketbolumuzu geliştirmemiz lazım. Kaybediyoruz ve moralimiz bozuluyor. Bu bizim için bir çıkış maçı olacak. Önümüzde zorlu deplasman maçlarımız var. Önce sağlık sonra kazanarak gitmek istiyoruz. Morale ve seyirciye çok ihtiyacımız var."


- Kaptan Batuk: "Farklı bir galibiyet kazanmak istiyoruz"

Takım kaptanı Birkan Batuk ise ikinci tura yükseldikleri için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Turnuvada final oynamak istediklerini belirten Batuk, maçla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz olan finale doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Çok maçımız var ama evimizde oynayacağız maçlar bizim için çok önemli. Burada ilk olarak maçı kazanmak sonra bu maç içinde yakalayabildiğimiz en büyük farkı yakalamak istiyoruz. Çünkü ilk grupta gördük. Deplasmanda kaybetsek bile aradaki fark çok önemli oluyor. O yüzden hedefimiz ilk olarak kazanmak ardından iyi bir basketbol oynayıp farkı açmak olacak. Farklı bir galibiyet kazanmak istiyoruz. Ligde işler istediğimiz gibi gitmiyor. Ama umarım Avrupa'da oynadığımız maçlar lige de yansır. Umarım bir galibiyet serisi yakalarız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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