Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Düztepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.U. (47), alkol aldıktan sonra aniden fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.A.U'yu Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.A.U'nun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cenaze, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.