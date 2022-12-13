GAÜN'lü öğrenciler, hayırsever ailenin kurduğu çağrı merkeziyle eğitim alarak para kazanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN'lü öğrenciler, hayırsever ailenin kurduğu çağrı merkeziyle eğitim alarak para kazanacak

AA

GAÜN'lü öğrenciler, hayırsever ailenin kurduğu çağrı merkeziyle eğitim alarak para kazanacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantepli hayırsever Civelek ailesinin Gaziantep Üniversitesi'ne (GAÜN) kurduğu çağrı merkeziyle öğrenciler, mesleğini uygulamalı şekilde öğrenerek para kazanacak.

Çağrı hizmetleri üzerine şirketleri bulunan Civelek ailesi üyeleri, bir süre önce hayatını kaybeden Mustafa Civelek'in adını yaşatmak ve öğrencilere destek sağlamak amacıyla GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na başvurdu.

Hazırlanan protokol çerçevesinde Civelek ailesi, Çağrı Hizmetleri Programı öğrencilerinin derslerini uygulamalı şekilde sağlaması amacıyla yüksekokula 26 masalı ve son teknolojinin kullanıldığı Mustafa Civelek Çağrı Merkezi Hizmetleri Laboratuvarı kurdu.

Uluslararası özelliği bulunan uygulamaların kullanıldığı ve eş zamanlı 26 çağrının alınabileceği merkezle öğrenciler, hem protokol çerçevesinde satış ve müşteri hizmetleri sunacak hem de asgari ücretin 3'te 1'i kadar gelir kazanacak.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, açılıştaki konuşmasında, hayırsever ailenin öğrencilerin gelişmesinde katkı sağlayacak bir destekte bulunmasından dolayı teşekkür etti.

Çağrı merkezilerin iletişim kurmada önemli olduğunu ifade eden Özaydın, "Çağrı merkezine her firma, kurum ve üniversitelerin ihtiyacı vardır. Ülkemizi iyi ve başarılı insanları yetiştireceğiz. Doğru bilgiler üreten, doğru yönlendiren iyi öğrencileri yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Atilla Ahmet Uğur ise programda başarı sağlayan öğrencilerin 4. dönemde çalışacağını belirtti.

Asgari ücretin 3'te 1'i kadar maaş verecekleri ve prim usulü çalışacaklarını anlatan Uğur, eğitimlerin son döneminde merkezdeki uygulamada başarılı olmayanların dersleri veremeyeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından laboratuvarın açılışı yapılarak, öğrencilerce ilk çağrılar alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli yakalandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan ...
Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan ...
Gaziantep'te genç kızı tehdit edip istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te genç kızı tehdit edip istismarda ...
Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ...
(Görüntülü) GAZİANTEP?TE İNŞAAT İŞÇİSİNİN ÖLÜMÜNDE SAHTE İÇKİ ŞÜPHESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP?TE İNŞAAT İŞÇİSİNİN ÖLÜMÜNDE ...
Gaziantep´te inşaat işçisinin ölümünde sahte içki şüphesi
YEREL HABERLER Gaziantep´te inşaat işçisinin ölümünde sahte içki ...
Araban Kaymakamı Kızılkaya kırsalda yaşayan kadınlara KADES'i anlattı
YEREL HABERLER Araban Kaymakamı Kızılkaya kırsalda yaşayan kadınlara ...
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, 350 BİN MAKARON ELE GEÇTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 350 BİN MAKARON ELE ...
Gaziantep Basketbol Avrupa'da son 16'ya galibiyetle başlamak istiyor
YEREL HABERLER Gaziantep Basketbol Avrupa'da son 16'ya galibiyetle ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ...
Gaziantep'te, 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE, ATIK YEMEKLER SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMAYA DÖNÜŞTÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE, ATIK YEMEKLER SOKAK ...
Moda Gaziantep Fuarı 19 Aralık'ta açılacak
YEREL HABERLER Moda Gaziantep Fuarı 19 Aralık'ta açılacak
Gaziantep’te kapkaç iddiasıyla yaklanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kapkaç iddiasıyla yaklanan zanlı ...
Gaziantep'in atık gıdaları sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'in atık gıdaları sahipsiz hayvanlar için ...
Mazot desteğinden Araban'da 2522 üretici yararlanacak
YEREL HABERLER Mazot desteğinden Araban'da 2522 üretici yararlanacak
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Kamu müteahhitleri Gaziantep'te buluştu
YEREL HABERLER Kamu müteahhitleri Gaziantep'te buluştu
(Görüntülü) GAZİANTEP&#039;TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP'TE 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ...
Gaziantep'te minibüsün çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te minibüsün çarptığı motosikletli kurye ...
Türkiye'den Irak'a 2023'te 16 milyar dolarlık ihracat hedefi
YEREL HABERLER Türkiye'den Irak'a 2023'te 16 milyar dolarlık ihracat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.