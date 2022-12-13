GAÜN'lü öğrenciler, hayırsever ailenin kurduğu çağrı merkeziyle eğitim alarak para kazanacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantepli hayırsever Civelek ailesinin Gaziantep Üniversitesi'ne (GAÜN) kurduğu çağrı merkeziyle öğrenciler, mesleğini uygulamalı şekilde öğrenerek para kazanacak.

Çağrı hizmetleri üzerine şirketleri bulunan Civelek ailesi üyeleri, bir süre önce hayatını kaybeden Mustafa Civelek'in adını yaşatmak ve öğrencilere destek sağlamak amacıyla GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na başvurdu.

Hazırlanan protokol çerçevesinde Civelek ailesi, Çağrı Hizmetleri Programı öğrencilerinin derslerini uygulamalı şekilde sağlaması amacıyla yüksekokula 26 masalı ve son teknolojinin kullanıldığı Mustafa Civelek Çağrı Merkezi Hizmetleri Laboratuvarı kurdu.

Uluslararası özelliği bulunan uygulamaların kullanıldığı ve eş zamanlı 26 çağrının alınabileceği merkezle öğrenciler, hem protokol çerçevesinde satış ve müşteri hizmetleri sunacak hem de asgari ücretin 3'te 1'i kadar gelir kazanacak.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, açılıştaki konuşmasında, hayırsever ailenin öğrencilerin gelişmesinde katkı sağlayacak bir destekte bulunmasından dolayı teşekkür etti.

Çağrı merkezilerin iletişim kurmada önemli olduğunu ifade eden Özaydın, "Çağrı merkezine her firma, kurum ve üniversitelerin ihtiyacı vardır. Ülkemizi iyi ve başarılı insanları yetiştireceğiz. Doğru bilgiler üreten, doğru yönlendiren iyi öğrencileri yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Atilla Ahmet Uğur ise programda başarı sağlayan öğrencilerin 4. dönemde çalışacağını belirtti.

Asgari ücretin 3'te 1'i kadar maaş verecekleri ve prim usulü çalışacaklarını anlatan Uğur, eğitimlerin son döneminde merkezdeki uygulamada başarılı olmayanların dersleri veremeyeceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından laboratuvarın açılışı yapılarak, öğrencilerce ilk çağrılar alındı.

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