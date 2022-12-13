Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen G.K'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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