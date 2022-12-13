Gaziantep'te 20 öğrenci ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki kırsal mahallelerde eğitim gören 20 öğrenci, ilk kez uçağa bindi.

Oğuzeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Mutlu Çocuklar Projesi" kapsamında kırsal mahallelerde eğitim gören 20 ortaokul öğrencisi Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Havalimanını gezen ve hava trafik kulesini ziyaret eden öğrenciler daha sonra uçağa bindirildi.

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, AA muhabirine, daha önce hiç uçağa binmemiş, havalimanını görmemiş öğrencileri Gaziantep Havalimanı'na getirdiklerini, çocukların gözlerindeki mutluluğu gördüklerini belirtti.

Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Yüksel ise projeyi hayata geçiren Kaymakam Uçar'a teşekkür etti.

Projenin çocuklar için güzel bir deneyim olduğunu ifade eden Yüksel, "Bu proje kapsamında yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Özellikle kırsal mahallelerdeki çocuklarımız öncelikli hedefimiz." diye konuştu.

Ortaokul öğrencilerinden Sefa Merve Dokur, ilk defa uçağa bindiğini ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Beyzanur Karakoç, uçağı binmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Mesut Kılınç da uçağa binerken çok heyecanlandığını dile getirerek "Uçakla her yeri dolaşmak isterim." diye konuştu.

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