Güneydoğulu ihracatçılara yeni nesil ihracat destekleri anlatılacak

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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri (GAİB) üyelerine yeni nesil ihracat destekleri ile prefinansman modeli anlatılacak.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Bakanlık yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek programda ihracatçılara yeni nesil ihracat destekleriyle ilgili bilgi verilecek.

Programda, KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı, Tanıtım ve Fuarlar Dairesi Başkanlığı, Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanlığı, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanlığı, Türk Eximbank AŞ, İhracatı Geliştirme AŞ ve İGE AŞ'nin yetkilileri tarafından sunum gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, ihracatta 2023 hedeflerine doğru ilerlediklerini belirtti.

İhracatçıların, gün geçtikçe gelişen ve dijitalleşen dünyaya uyum sağlaması ve çağın gerisinde kalmaması için e-ihracat desteklerinin programda ele alınacağını ifade eden Kileci, bölgede faaliyet gösteren ihracatçıları etkinliğe davet etti.

Kileci, 20 Aralık'ta düzenlenecek programa katılacak ihracatçıların "www.gaib.org.tr" internet adresindeki başvuru formunu doldurmalarını gerektiğini bildirdi.

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