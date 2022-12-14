Gaziantep'teki sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin 12 gözaltı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün kentteki üç sağlık kurumunda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen fiili saldırılarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında toplam 12 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların, işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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