Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak 2022?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçlarının engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda dijital materyal ele geçirdi, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.