Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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