Nizip Çayı'nda balık ölümleri görüldü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinden geçen Nizip Çayı'nda toplu balık ölümleri görüldü.

İlçeye bağlı Salkım Mahallesi'nde çayın renginin değiştiğini fark eden vatandaşlar, yaptıkları incelemede ölen çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gördü. Mahalle sakinleri, balık ölümlerinin nedeninin araştırılmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kuşçu, gazetecilere, önceki yıllarda çayda balığın yanı sıra çok sayıda su canlısının olduğunu söyledi.

Ancak son dönemde balık dışındaki türlerin görülmemeye başladığını ifade eden Kuşçu, bir süre önce balık popülasyonunda azalma gözlemlediklerini, şimdi de balık ölümleriyle karşılaştıklarını anlattı.

Bölgenin incelenmesini isteyen Kuşçu, çayın sanayi atıklarından dolayı kirlendiğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Recep Marangoz ise çocukluğunda suya girip yüzdüklerini ve çok sayıda balıkla karşılaştıklarını aktardı.

Son dönemde sudan kötü kokunun yükseldiğini belirten Marangoz, "Artık çayın çevresinde pis koku oluyor. Ayrıca sudaki canlılar gibi çevresindeki ağaç varlığı da azalmaya başladı. Şimdi çok sayıda balık ölümüne şahit olduk, yetkililer yardım etsin." diye konuştu.

Öte yandan bölgede inceleme yapmak üzere bir ekibin görevlendirildiği öğrenildi.

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