Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tır ve 2 özel halk midibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 27 L 7605 plakalı tır, İpekyolu KÜSGET Sanayi Sitesi civarında henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Kasım G. yönetimindeki 27 H 0307 özel halk midibüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan özel halk otobüsü de durakta yolcu alan Yusuf Y. idaresindeki 27 H 0153 özel halk midibüsüne çarparak durdu.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan 17 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazadan sonra kaçtığı belirlenen tır sürücüsü aranıyor.

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