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Gaziantep Basketbol: Mcintyre 19, Dotson 17, Frankamp 13, Hammonds 11, Muhsin Yaşar 6, Carmichael 6, Can Öğüt 5, Koray Çekici, Metin Türen, Birkan Batuk, Leon Harun Apaydın

Kalev-Cramo: Konontsuk 15, Meiers 13, Kovliar 11, Chatman 6, Kitsing 6, Toom 5, Jurkatamm 2, Raimo 2, Dorbek 2, Beck, Kurbas

1. Periyot: 25-20

Devre: 46-36

3. Periyot: 68-46





GAZİANTEP (AA) - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu'nda Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Estonya ekibi Kalev-Cramo'yu 77-62 yendi.





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