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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

AA

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Şahinbey

Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ), Josip Jurcevic (Hırvatistan), Ofer Manheim (İsrail)

Gaziantep Basketbol: Mcintyre 19, Dotson 17, Frankamp 13, Hammonds 11, Muhsin Yaşar 6, Carmichael 6, Can Öğüt 5, Koray Çekici, Metin Türen, Birkan Batuk, Leon Harun Apaydın

Kalev-Cramo: Konontsuk 15, Meiers 13, Kovliar 11, Chatman 6, Kitsing 6, Toom 5, Jurkatamm 2, Raimo 2, Dorbek 2, Beck, Kurbas

1. Periyot: 25-20

Devre: 46-36

3. Periyot: 68-46


GAZİANTEP (AA) - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu'nda Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Estonya ekibi Kalev-Cramo'yu 77-62 yendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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